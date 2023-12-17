Кабаева: Китай провел турнир "Небесная грация" на высочайшем уровне

С 15 по 17 декабря в Пекине состоялся международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" с участием спортсменок 19 стран

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайская сторона организовала международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация" на крайне высоком уровне. Об этом сказала журналистам в Пекине олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация" Алина Кабаева.

"Мне очень нравятся китайская культура и люди [в Китае], спасибо им большое за гостеприимство, организационные моменты, все было организовано, как на Олимпийских играх, все очень четко, - сказала Кабаева. - Я очень хочу поблагодарить китайскую сторону, наших друзей, которые помогли нам провести этот турнир".

"Совместно с ними у нас получился прекрасный проект, спасибо вам большое за поддержку, и надеюсь, что в будущем мы обязательно будем делать такие турниры и фестивали, потому что художественная гимнастика - это не только спорт, но и искусство", - добавила она.

Она отметила большое число зрителей на турнире. Многие из них держали в руках два флага - китайский и российский, указала олимпийская чемпионка. "Спасибо им большое за эту дружбу, это здорово, что две спортивные державы открыты друг для друга", - отметила Кабаева.

По ее словам, для проведения турнира в этом году специально был выбран Китай, где очень популярна художественная гимнастика. Идея провести турнир именно в КНР родилась в Сочи на прошлогоднем турнире, с такой инициативой выступили представители Китая, уточнила Кабаева. Она допустила, что в следующем году международный турнир "Небесная грация" опять пройдет за рубежом. "У нас уже есть хороший опыт, может быть, в следующем году мы поедем в другую страну", - сказала она.

О турнире

С 15 по 17 декабря в Пекине состоялся международный турнир по художественной гимнастике "Небесная грация". Его задача - развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта. В соревнованиях приняли участие гимнастки из 19 стран.

В заключительный день турнира россиянка Лала Крамаренко одержала победу в трех финалах в отдельных видах: с обручем (37,65 балла), мячом (36,55) и лентой (37,45). Первое место в соревнованиях с булавами заняла россиянка Диана Чугунихина (36,60). Лучшей в соревнованиях со скакалкой стала белоруска Алина Горносько (34,20).