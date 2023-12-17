Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по хоккею 1975 года Игорь Капустин

В СССР Капустин выступал за "Спартак", "Крылья Советов" и "Химик"

ТАСС, 17 декабря. Бывший хоккеист московских "Крыльев Советов" и "Спартака" Игорь Капустин умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Помимо "Крыльев Советов" и "Спартака", Капустин выступал за воскресенский "Химик", венгерский "Ференцварош" и израильский "Бат-Ям". Вместе с красно-белыми дважды выигрывал серебряные медали чемпионата СССР (1982, 1983). В составе "Крыльев Советов" становился бронзовым призером чемпионата СССР (1978) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1975). В 1984 году завоевал бронзу с "Химиком".

Игорь Капустин - брат олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Сергея Капустина.