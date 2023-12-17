Костомаров вышел на лед в дуэте с Навкой на шоу Авербуха

Костомаров и Навка выступили в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Навка и Костомаров исполнили программу "Кармен" - с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. Ранее в дневной программе шоу Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием супруги Оксаной Домниной. Ранее в дневной программе шоу Костомаров вышел на лед на коньках в номере с участием супруги Оксаной Домниной.

11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду. В воскресенье Костомаров с командой шоу Авербуха стал участником юбилейного шоу, проходящего на льду московской "ВТБ-Арены". Фигурист вышел на лед на коньках в номере с участием супруги - Оксаной Домниной.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.