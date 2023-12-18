Футболисту "Реала" Алабе диагностировали разрыв крестообразной связки колена

Защитник пропустит остаток сезона

ТАСС, 18 декабря. Австрийский защитник испанского футбольного клуба "Реал" Давид Алаба выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В ближайшее время игроку предстоит перенести операцию. Футболист пропустит остаток сезона.

Алаба получил травму в домашнем матче чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1), который прошел в воскресенье. Защитник был заменен на 35-й минуте встречи. В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел за "Реал" 17 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Вместе со сборной Австрии защитник успешно отобрался на чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии.

Австрийский футболист стал третьим игроком Реала в нынешнем сезоне, которому диагностировали разрыв крестообразной связки колена. В августе из-за подобного повреждения из строя выбыли бельгийский вратарь Тибо Куртуа и бразильский защитник Эдер Милитао.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 42 очками после 17 туров. Также испанский клуб выиграл свою группу Лиги чемпионов, жеребьевка 1/8 финала пройдет в понедельник.