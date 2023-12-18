Кириленко отметил зависимость федераций от МОК в вопросе допуска россиян

Ни одна из международных федераций не примет решения о возвращении россиян до тех пор, пока это не будет рекомендацией МОК, отметил президент Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международные федерации не рискнут идти наперекор Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов, поскольку могут повторить судьбу бокса. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе, однако еще раньше исключил возможность их участия в командных видах спорта и дисциплинах.

"Конечно, мы все против того, чтобы спорт был инструментом давления, что на сегодня, к сожалению, происходит, - сказал Кириленко. - Мы находимся в этих условиях и ситуация не меняется".

"Мы общаемся с зарубежными коллегами и прекрасно понимаем, что ни одна из спортивных федераций не примет решения [о возвращении российских команд и спортсменов] до тех пор, пока это не будет целенаправленной рекомендации МОК. Есть иерархия и отдельные федерации не могут принять решения. Иначе это будет повторение истории с боксом, чья федерация больше не является частью олимпийского движения", - добавил он.

В июне МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA), решение было мотивировано тем, что организация за несколько лет не сумела реализовать требуемые реформы. Вместе с тем IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, регулярно критиковала МОК за политизацию спорта и отказывалось следовать его рекомендации лишить российских и белорусских боксеров права выступать под флагами своих стран.