Винер: российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики считает, что участие в соревнованиях при таких условиях будет очень унизительно для страны

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде, - сказала Винер. - Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики".

"Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", - добавила главный тренер сборной.

В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике будет осуществляться через континентальные первенства. Российские спортсменки не смогут принять участие в чемпионате Европы после того, как Европейский гимнастический союз 1 декабря запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своей эгидой. Сборная России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио и чемпионате мира - 2021 в японском Китакюсю вынуждена была выступать без флага и гимна страны.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.