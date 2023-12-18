В "Торпедо" рассказали о здоровье Атанасова, травмировавшегося на Кубке Первого канала

Нападающий получил сотрясение мозга в матче между командами "Россия 25" и Белоруссии

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Торпедо" Василий Атанасов чувствует себя нормально, окончательное решение о его участии в ближайшем матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком" примут врачи после осмотра в понедельник. Об этом ТАСС рассказал гендиректор нижегородского клуба Александр Харламов.

Атанасов получил сотрясение мозга в субботнем матче Кубка Первого канала между командами "Россия 25" и Белоруссии (5:3). Заключительный матч турнира с командой Казахстана (5:3) игрок пропустил, оставшись в расположении российской команды.

"С ним все вроде нормально. Сегодня еще посмотрят врачи и решат", - ответил Харламов на вопрос, сыграет ли Атанасов со "Спартаком".

Матч "Торпедо" - "Спартак" пройдет 19 декабря. 21-летний Атанасов в 38 матчах набрал 38 очков по системе "гол+пас" (19+19) и входит в число четырех лучших снайперов лиги.