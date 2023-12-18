Мишустин считает неприемлемой политизацию спорта

Премьер-министр России отметил, что взаимодействие в области спорта является важной составляющей сотрудничества стран СНГ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Политизация спорта неприемлема, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Важная составляющая сотрудничества - взаимодействие в области спорта. Особенно на фоне его неприемлемой политизации", - сказал он.

Мишустин напомнил, что страны Содружества вместе проводят раз в два года Игры стран СНГ, которые впервые состоялись в Казани. "В текущем году соревнования прошли в Минске. Создали условия для организации в скором будущем чемпионатов, первенств и кубков по отдельным видам спорта. Такие традиции будем поддерживать, чтобы атлеты могли показать себя в честной борьбе и радовать своих болельщиков", - подытожил председатель правительства России.