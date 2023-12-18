Путин ожидает, что спортсмены стран СНГ примут активное участие в Играх БРИКС

Президент отметил, что понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РФ ожидает активное участие спортсменов из стран СНГ в "Играх будущего" и Играх БРИКС в Казани, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к заседанию Совета глав правительств Содружества.

"В феврале в Казани пройдут инновационные "Игры будущего", сочетающие классический и киберспорт, а также в июне - Игры БРИКС. Ждем, что спортсмены из государств Содружества примут в них самое активное участие", - сказал Путин.

В целом он отметил, что понятие гуманитарного сотрудничества включает в себя в качестве неотъемлемой составляющей физическую культуру и спорт. "И на этом направлении по линии Содружества также многое делается: на регулярной основе организуются Игры СНГ, другие спортивные соревнования", - указал президент РФ.