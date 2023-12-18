Жулин назвал потрясающим выход Костомарова на лед в коньках

В воскресенье Костомаров вместе с Татьяной Навкой исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Илья Авербуха

ТАСС, 18 декабря. Выход олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова на лед в коньках является потрясающим событием. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

"Он настоящий мужик, Роман обещал и сделал это. Он нам обещал выйти на лед, и действительно вышел и выступил. Просто потрясающе" - сказал Жулин.

В воскресенье Костомаров вместе с Татьяной Навкой исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Илья Авербуха - с этим произведением фигуристы победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. Ранее в дневной программе шоу Костомаров вышел на лед в номере с участием супруги - Оксаны Домниной. 11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой они также являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.