Филатов оценил победу российских шахматистов на турнире ШОС в Китае

В Федерации шахмат России гордятся исторической победой отечественных шахматистов, отметил Андрей Филатов

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматный турнир ШОС, завершившийся победой сборной России, можно назвать эквивалентом чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн, - сказал Филатов. - Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где "хозяева поля" были представлены тремя командами, и в одной из них играла бывшая чемпионка мира. Золото россиян - огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой".

В понедельник в китайском Циндао завершился турнир ШОС, в котором по круговой системе сыграли сборные Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая (три команды), Монголии, Непала, России и Таджикистана. В заключительный игровой день российские шахматисты выиграли все четыре матча и стали победителями турнира, набрав 17 матчевых очков. Первая сборная Китая отстала от россиян на 1 балл. Третьей стала команда Монголии (12 очков).

За российскую сборную выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Тренер - Александр Рязанцев.