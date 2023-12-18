Умер президент баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов

Ему было 76 лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент саратовского баскетбольного клуба "Автодор" Владимир Родионов умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Невозможно поверить, недавно по телефону только говорили. Он оставил яркий след в российском и советском баскетболе, Родионов внес огромную лепту в развитие нашей игры", - сказал Кущенко.

"Несомненно, харизматичный, не терпящий поражений. В регионах тяжело поднимать баскетбол, а он один из тех, кому удавалось найти решение. В Саратове баскетбол любят во многом благодаря ему, это, несомненно, большая утрата", - добавил он.

Родионов - мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. До 1982 года он выступал за "Автодорожник", после этого стал главным тренером и президентом команды. В сезонах-1996/97 и 1997/98 "Автодор" под его руководством стал победителем Суперлиги.