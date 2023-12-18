В "Пари НН" подтвердили интерес к футболисту "Краснодара" Ленини

Нижегородский клуб пока не делал предложений другим футболистам, рассказал Давид Мелик-Гусейнов

ТАСС, 18 декабря. Полузащитник сборной Кабо-Верде и "Краснодара" Кевин Ленини интересен футбольному клубу "Пари Нижний Новгород". Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов

"Мы оцениваем потенциал игроков, находящихся как в российских, так и в зарубежных командах. На данный момент мы пока не делали никому предложений, - сказал Мелик-Гусейнов. - Возможно, Сергей Николаевич [Юран] как-то высказывался публично в отношении того, кто ему нравится, кто подойдет под его схему игры, кто наиболее впишется в команду, но каких-либо переговоров по Ленини мы пока не ведем. Интересен ли он нам? Скажем так: не только он".

Ленини выступает за "Краснодар" с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в с составе команды 15 матчей в различных турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.