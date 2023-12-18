"Карабах" с Луневым в составе встретится в раунде плей-офф Лиги Европы с "Брагой"

Первый матч пройдет 15 февраля

ТАСС, 18 декабря. Азербайджанский "Карабах" сыграет в раунде плей-офф футбольной Лиги Европы с португальской "Брагой". Жеребьевка прошла в понедельник.

С августа за "Карабах" выступает российский вратарь Андрей Лунев. Первый матч соперники проведут 15 февраля. Ответная встреча пройдет 22 февраля.

Также в раунде плей-офф сыграют нидерландский "Фейенорд" - итальянская "Рома", итальянский "Милан" - французский "Ренн", французский "Ланс" - германский "Фрайбург", швейцарский "Янг Бойз" - португальский "Спортинг", португальская "Бенфика" - французская "Тулуза", турецкий "Галатасарай" - чешская "Спарта", украинский "Шахтер" - французский "Марсель".

В раунде плей-офф Лиги Европы между собой играют команды, занявшие второе место по итогам группового этапа Лиги Европы, и ставшие третьими в группе Лиги чемпионов. Клубы, которые стали победителями групп Лиги Европы, вышли в 1/8 финала.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Действующим победителем турнира является испанская "Севилья". Финал нынешнего розыгрыша пройдет 22 мая в Дублине.