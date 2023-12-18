Винер обжалует в CAS решение апелляционного трибунала отстранить ее на два года

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер от работы на международных соревнованиях

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF). Об этом она рассказала ТАСС.

"Буду обжаловать", - ответила Винер на вопрос, намерена ли она обжаловать решение трибунала в CAS.

Апелляционный трибунал GEF в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Винер от работы на международных соревнованиях. Ее отстранение продлится до 5 марта 2025 года.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.