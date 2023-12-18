Колобков назвал Костомарова человеком с сильнейшим характером

В воскресенье Роман Костомаров и Татьяна Навка исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Повторно вставший на коньки олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров является человеком с сильнейшим характером. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

"Я очень надеялся увидеть его на льду в этот вечер и рад, что это произошло, - рассказал Колобков. - Он большой молодец, настоящий спортсмен. Человек с сильнейшим характером. Думаю, этот сюрприз от него не последний. Я видел, как и с какими чувствами ему аплодировала рублика, как его ждали, как по нему соскучились, и это было очень приятно".

В воскресенье Костомаров и Татьяна Навка исполнили программу "Кармен" в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха - с этим произведением фигуристы победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. Ранее в дневной программе шоу Костомаров вышел на лед в номере с участием супруги - Оксаны Домниной. 11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой они также являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.