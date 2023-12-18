Фигурист Ангелопол рассказал, что подвергся травле после ухода от Кагановской

Танцевальный дуэт фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола распался в августе 2023 года

ТАСС, 18 декабря. Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, после расставания с партнершей Василисой Кагановской подвергся травле в соцсетях. Об этом спортсмен сообщил в интервью для портала "Спорт-Экспресс".

"Я сижу в компании своих друзей, встретились, пообщались, и в какой-то момент мне присылают этот пост и тут же начинают звонить массово. 40 звонков или типа того, - сказал Ангелопол. - Вероятно, кто-то слил мой телефон. Была еще такая фигня - начали приходить СМС с кодами, когда входишь в какой-нибудь аккаунт или покупку в магазине делаешь".

"Какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней. Родители заставляли выключить телефон. На прокаты сборной в сентябре заставляло прийти все мое окружение", - добавил фигурист.

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Кагановской, но в августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.