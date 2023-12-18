Бой между боксерами Биволом и Бетербиевым может пройти летом 2024 года

Поединок указан в контракте Бивола с промоутером RCC

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединительный бой между чемпионами мира по боксу в полутяжелом весе россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться летом 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в команде Бивола.

Бивол ближайший бой проведет 23 декабря в Саудовской Аравии против британца Линдона Артура. Бетербиев 13 января 2024 года проведет в Канаде поединок против британца Каллума Смита.

"Бой был указан в контракте Дмитрия с промоутером RCC. Его проведение возможно летом 2024 года", - сказал собеседник агентства.

38-летний Бетербиев владеет титулами чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. На его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 33-летнего Бивола, владеющего титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации, 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.