Рекордсменка мира по плаванию Чикунова вышла на старт соревнований в шубе

Евгения Чикунова победила на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова вышла на старт дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова в шубе и меховой шапке, что стало отсылкой к мировому тренду "Мой мармеладный". О своем решении спортсменка рассказала ТАСС после победы в заплыве.

"Идея пришла прямо перед Кубком Сальникова. Когда я дома примеряла разные наряды на выход, то в мамином шкафу увидела шубу. Тогда и поняла, что с этим можно с этим что-нибудь придумать. Уже потом нашли что-то наподобие объемной шапки, рада, что получилось собрать такой образ", - сказала Чикунова.

"Я даже парик купила, правда, чуть не подготовилась - не расчесала его. Но в целом было эффектно", - отметила спортсменка.

Песня российской певицы Кати Лель "Мой мармеладный" была выпущена около 20 лет назад, но в ноябре 2023 года она вошла в число лидеров мировых чартов благодаря тренду в социальных сетях. Пользователи публиковали видеоролики на композицию Лель, в которых представали в образе славянских девушек.

Кубок Владимира Сальникова проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 декабря, во время соревнований спортсмены выходили на старт в необычных костюмах. Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова для своих образов использовала костюмы фламинго и гладиатора, который в прошлом был маскотом московского футбольного клуба "Спартак". Ефимова является болельщицей столичной команды.