Экс-глава центра спортивной подготовки Кравцов подал апелляционную жалобу на приговор

Кравцов был приговорен к семи годам тюремного заключения по уголовному делу о растрате 26 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП) Александр Кравцов, приговоренный в конце ноября к семи годам тюремного заключения по уголовному делу о растрате 26 млн рублей, подал апелляционную жалобу. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденного Вадим Мясников.

"До сих пор мы не получили из суда ни протокола заседания, ни мотивированного решения, которое послужило основанием для такого приговора, - сказал Мясников. - Мы сейчас подали апелляционную жалобу с основными доводами о нашем несогласии. Считаем, что деяние отсутствовало как таковое. А после того, как будет полный текст приговора, мы подадим дополнение к своей жалобе".

"Кроме того, хотелось бы почитать протокол судебного заседания, может быть, у нас будут к нему какие-то замечания, как отображены там ход судебного процесса, допрос свидетелей. Если все верно, то, соответственно, не будем подавать [дополнение к жалобе]. Александр Михайлович в Москве, он находится в следственном изоляторе и также полон сил, чтобы обжаловать приговор", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее Замоскворецкий суд признал виновным Кравцова по пяти эпизодам растраты в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии общего режима. В ходе прений сторон гособвинитель требовал приговорить экс-чиновника к 10 годам лишения свободы.

Кравцова и его сообщников обвиняли в устройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. В начале расследования дела следователи полагали, что сумма ущерба составляет 14 млн рублей. Однако потом оказалось, что она составляет порядка 26 млн рублей. Вину Кравцов и другие фигуранты дела не признали. Кравцов в 2005 году начал работать в ФГБУ ЦСП, в 2009-м занял должность директора этой структуры. В 2014 году Кравцова также избрали президентом Союза биатлонистов России. Через четыре года он покинул этот пост.

ФГБУ ЦСП отвечает за весь спорт высших достижений России. В ведении этой структуры находятся проведение тренировочных сборов, закупка инвентаря и экипировки, обеспечение бытовых вопросов, а также выплата зарплат спортсменам, тренерам и специалистам. Все спортсмены сборных страны по всем видам спорта и специалисты сборных (около 5 тыс. человек) состоят в трудовых отношениях с ЦСП.