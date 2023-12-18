Фигурист Ангелопол рассказал о сотрудничестве с новой партнершей

В августе сообщалось о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола, который теперь выступает с Ариной Ушаковой

ТАСС, 18 декабря. Начало сотрудничества с новой партнершей Ариной Ушаковой полностью устраивает фигуриста Валерия Ангелопола. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В ноябре было объявлено о переходе Ангелопола и Ушаковой в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Тренером спортсменов стала Наталья Линичук.

"Я перезапустил свою карьеру с новым тренером, на новом катке, с новой партнершей. Сейчас мы просто набираем форму, катаемся, работаем над техникой, привыкаем друг к другу с Ариной. С понедельника вышли на новую арену в штатном режиме по расписанию. У нас все замечательно, плюю через плечо, чтобы не сглазить", - сказал Ангелопол.

"Как родилась наша пара? Арина написала сама через неделю-две после новостей - давай попробуем, так и так, хотелось бы кататься. Я ответил - ну почему нет, давай. То, что она вернулась, Арина - не первая девочка, которая долго не каталась и возвращается, ничего необычного в этой практике не вижу. Наоборот, это очень хорошо - она замотивирована, хочет кататься. Для меня это плюс", - добавил он.

В августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта Василисы Кагановской и Ангелопола. Спортсмены выступали вместе с 2018 года. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.

Ушакова является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.