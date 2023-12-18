Чикунова и Колесников признаны лучшими российскими пловцами 2023 года

Награды были вручены во время ежегодной премии Всероссийской федерации плавания в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУГ, 18 декабря. /ТАСС/. Рекордсмены мира Евгения Чикунова и Климент Колесников признаны лучшими российскими пловцами 2023 года. Соответствующие награды им были вручены во время ежегодной премии Всероссийской федерации плавания, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Призы спортсменам вручил глава федерации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"Большое спасибо за этот год, за проделанную всеми специалистами работу, всем, кто организовывал соревнования, кто помогал в них участвовать, нашим тренерам, организаторам, руководителям. Самое главное в свете всего происходящего - надеюсь, что в следующем году мы будем улучшать результаты, бить рекорды и, как правильно сказал Владимир Валерьевич [Сальников], когда все уляжется и нас допустят, мы покажем, что не зря тренировались", - сказал Колесников.

Чикунова присоединилась к словам Колесникова, отметив, что дальше - больше.

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Спортсменка удерживает мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который она установила в апреле 2023 года на чемпионате России (2 минуты 17,55 секунды).

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем, мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине.