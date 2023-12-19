Вратарь "Колорадо" Просветов объяснил отъезд в Северную Америку в юном возрасте

Вратарь рассказал, что остался бы играть в КХЛ, если бы у него был шанс

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Иван Просветов переехал в Северную Америку в 17-летнем возрасте, так как у него не было возможности играть в Молодежной хоккейной лиге. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Воспитанник ЦСКА в 2014-2016 годах играл за московскую команду "Русь". В 2016 году он отправился в команду "Миннесота Маджишенс" из Североамериканской хоккейной лиги (одна из ведущих юниорских лиг США).

"Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел. Конечно, цель была уехать в НХЛ, и мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там", - сказал Просветов.