Сальников назвал унизительными критерии допуска россиян до Олимпиады

Глава Всероссийской федерации плавания не считает отказ от Олимпиады шагом назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Критерии допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже являются унизительными. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил о нежелании ехать на Игры в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

"Это закономерно, потому что условия, которые предлагаются людям, стоявшим на самой высокой ступени на Олимпийских играх, являются неприемлемыми по своему содержанию. Я их расцениваю как унижение. Если нас хотят видеть, то мы должны ехать без всяких ограничений и дискриминации. Если нейтральный статус в мире считается некой необходимостью, то тогда мы предложим всем выступать в нейтральном статусе", - сказал Сальников.

"В нынешних условиях не считаю отказ от Олимпиады шагом назад, мы должны ощущать чувство собственного достоинства, поэтому его высказывания меня не удивили", - подчеркнул Сальников.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.

"Если вы хотите кого-то видеть, то открываете двери, а когда ограничения с игольное ушко, значит, что такого желания нет. А пытаться навязаться и приползти на коленях - это не про спорт", - заметил он.