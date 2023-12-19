Кулемин считает, что Малкин долго играет в НХЛ благодаря своему профессионализму

Россиянин выступает за "Питтсбург" с 2006 года

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин до сих пор играет на высоком уровне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) благодаря профессиональному отношению. Такое мнение ТАСС высказал форвард "Салавата Юлаева", бывший партнер Малкина по "Металлургу" и сборной России Николай Кулемин.

Во вторник "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл дома "Миннесоту" со счетом 4:3. Малкин прервал серию из восьми матчей без заброшенных шайб, забив гол и отдав передачу. Всего в нынешнем сезоне он набрал 26 очков (11 шайб + 15 передач) в 30 матчах.

"Он большой профессионал, правильно себя готовит и правильно готовится к матчам. Хочу пожелать ему, чтобы он провел сезон без травм, играл как можно больше", - сказал Кулемин.

Малкину 37 лет, он выступает за "Питтсбург" с 2006 года. Является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012) и Кубка Стэнли (2009), лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012). В июле прошлого года подписал новый контракт с клубом.