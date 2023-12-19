Костомаров дал оценку отстранению российских фигуристов от международных стартов

Спортсменов нельзя было отстранять, считает олимпийский чемпион

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отстранение российских фигуристов от международных стартов противоречит принципу "спорт вне политики" и лишает иностранных спортсменов возможности соревноваться с сильнейшими соперниками. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Роман Костомаров в рамках новогоднего "VK Лектория", трансляция которого пройдет 26 декабря.

"Они попали в очень трудное время, - сказал Костомаров о российских фигуристах. - Всегда говорилось о том, что спорт вне политики, что он должен объединять людей. Спортсмены ни при чем, их нельзя было отстранять. И это минус не только для наших, но и для тех, кто сейчас соревнуются там, потому что они знают, что среди них все равно не лучшие на планете. Все должны выступать на соревнованиях и там реализовывать свои спортивные амбиции".

"Спортсмен всю жизнь готовится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Наши сейчас этого лишены, но и те, кто там будет выступать, будут понимать, что они выступают без сильнейших спортсменов", - добавил он.

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже в нейтральном статусе, несмотря на мартовскую рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК). Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.