Просветов рассказал, что спокойно отнесся к восьми пропущенным шайбам в матче НХЛ

В начале апреля Просветов в матче за "Аризону" против "Сиэтла" пропустил восемь шайб

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Иван Просветов спокойно отнесся к тому, что в апреле этого года повторил антирекорд по количеству пропущенных шайб среди российских вратарей в одном матче. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В начале апреля Просветов в матче за "Аризону" против "Сиэтла" пропустил восемь шайб. Ранее только три российских вратаря пропускали по восемь голов в одной встрече в рамках регулярного чемпионата лиги: Николай Хабибулин (2010), Семен Варламов (2013) и Сергей Бобровский (2018). В плей-офф Евгений Набоков пропустил восемь голов в 2002 году в матче за "Сан-Хосе" против "Колорадо".

"Такие моменты бывают, когда столько пропускаешь. Спокойно к этому отношусь, просто сфокусировался на своей игре, как ее улучшить, работал со своим тренером Олегом Ромашко по приезде в Россию", - сказал Просветов.

После того матча главный тренер "Аризоны" Андре Туриньи сказал, что Просветов должен был, образно говоря, остановить кровотечение. "Скорее всего, он хотел сказать, что команда не играла в том матче в свой лучший хоккей. И так получилось, что у меня тоже выдался не лучший матч, где-то не повезло. Ну и у "Сиэтла" тогда была хорошая команда - они реализовывали свои моменты. Наверное, он был прав в своем таком высказывании", - отметил вратарь.