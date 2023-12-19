Колесников считает нелепыми критерии допуска российских пловцов на Олимпиаду

Рекордсмен мира отметил, что на существующих условиях не поедет в Париж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Рекордсмен мира пловец Климент Колесников отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, потому что критерии допуска к соревнованиям ставят российских спортсменов и зарубежных атлетов в неравные условия. Об этом он рассказал ТАСС.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями, в том числе после окончания Игр.

"Условия не поменялись, - сказал Колесников. - А какой тогда смысл участвовать? Нам просто дали официальную бумагу. Я для себя понял, что на таких условиях на Олимпиаду не поеду".

"Я хорошо изучил предложенные условия, и могу сказать, что был на сто процентов прав в своих предыдущих оценках. Данные условия являются шуточными, нелепыми, потому что даже если посмотреть на них, откинув личные оценки, то получается, что они дают преимущество над нами ребятам из других стран во время проведения Олимпийских игр. Мы будем выступать в неравных условиях, а ехать выступать в неравных условиях я считаю неправильным", - добавил он.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем, трехкратным призером чемпионата мира, мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине.