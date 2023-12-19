Вратарь Просветов не ожидал, что сменит команду по ходу сезона НХЛ

Россиянин был выбран на драфте НХЛ "Аризоной" в 2018 году, в начале октября текущего года клуб выставил Просветова на драфт отказов, с которого его забрал "Колорадо"

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Иван Просветов полагал, что его прежний клуб "Аризона" не станет выставлять его на драфт отказов. Об этом Просветов рассказал в интервью ТАСС.

Просветов был выбран на драфте НХЛ "Аризоной" в 2018 году, впервые он сыграл за команду в сезоне-2020/21. В начале октября текущего года клуб выставил Просветова на драфт отказов, с которого его забрал "Колорадо". За трехкратных обладателей Кубка Стэнли Просветов сыграл 10 матчей, в которых одержал 4 победы.

"Если честно, я до последнего думал, что мое будущее связано с этим клубом. Я был их "проспектом" много лет, мне говорили, что вот-вот у меня будет шанс, - сказал Просветов. - В конце того сезона меня подняли в главную команду, причем в этот момент никто из игроков оттуда травму не получал. Мне дали шанс, я играл, но получилось так, как получилось. И я благодарен "Аризоне" за все шансы, которые мне там давали".