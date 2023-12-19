Футболист Кривцов уверен, что "Краснодар" может стать чемпионом России

После 18 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на два очка "Зенит"

ТАСС, 19 декабря. Футболистам "Краснодара" по силам завершить нынешний сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал полузащитник команды Никита Кривцов.

По итогам 18 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 38 очками и опережает идущий вторым петербургский "Зенит" на 2 балла.

"С прекрасными эмоциями вступаем в зимний перерыв, ближайшие четыре месяца будем на первом месте. Ушли на хорошей ноте, - сказал Кривцов. - Конечно, верим, что можем дойти до чемпионства. Если первая половина так прошла, значит, и вторая может".

Следующий тур РПЛ пройдет в марте 2024 года. "Краснодар" начнет весеннюю часть сезона домашним матчем против казанского "Рубина".