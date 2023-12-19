Просветов рассказал, как ему помогает в обороне лучший защитник НХЛ сезона-2021/22 Макар

Кэйл макар является таким защитником, которому можно доверять, отметил голкипер

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучший защитник Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 Кэйл Макар играет в обороне так, что ему можно доверять. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вратарь "Колорадо" Иван Просветов.

"Он очень хорош. Когда он получает шайбу за воротами, ты знаешь, что он отдаст пас, и мы не останемся в своей зоне, - сказал Просветов. - Это такой защитник, которому можно доверять. И на самом деле, наверное, это один из лучших защитников за всю историю".

Вратарь рассказал, были ли моменты, когда Макар страховал его. "Многие моменты, связанные с выходами "два в один", также когда он догонял игроков, залезал им под клюшки. В моментах с добиваниями ты поднимаешь голову, отбиваешь шайбу, и Макар уже выводит ее из зоны. Это один из лучших защитников, который когда-либо играл со мной. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми", - отметил Просветов.