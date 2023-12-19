Российские гимнасты пока имеют шансы побороться за 12 из 14 комплектов олимпийских наград

На участие в командных турнирах гимнасты из России не могут рассчитывать из-за соответствующего решения Международного олимпийского комитета, уточнили в Федерации спортивной гимнастики России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россияне в случае успешного выступления на предолимпийских этапах Кубка мира по спортивной гимнастике получат возможность побороться на Играх в Париже за медали во всех видах программы, за исключением командных турниров у мужчин и женщин. Об этом сообщили ТАСС в Федерации спортивной гимнастики России.

"Если наши спортсмены поедут на этапы Кубка мира, успешно там выступят и отберутся на Олимпиаду в Париж, то получат возможность побороться там за медали Игр только в отдельных видах и в личном многоборье у мужчин и женщин, - сказал собеседник агентства. - Спортсмен, выигравший лицензию на одном из снарядов по итогам Кубка мира, получит право побороться в Париже за медали и на других снарядах. Если на Игры отберутся более одного человека и у мужчин, и у женщин, то на места в финалах упражнений на отдельных снарядах и в личном многоборье могут претендовать по два человека. На участие в командных турнирах гимнасты из России не могут рассчитывать из-за соответствующего решения Международного олимпийского комитета".

Всего на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике будет разыграно 14 комплектов наград (по 2 - в командном и личном турнирах у мужчин и женщин, 10 - в упражнениях на отдельных снарядах). В финалах личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах от одной страны могут выступать не более двух человек. На Играх-2020 команда России по спортивной гимнастике, отобравшаяся в полном составе, максимально могла выиграть в Токио 26 медалей (по 1 - в мужском и женском командном турнирах, по 2 - в мужском и женском личном многоборье, 20 - в упражнениях на отдельных снарядах у мужчин и женщин). Медальная гимнастическая программа Олимпиады в Париже не претерпела изменений по сравнению с предыдущими Играми.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков от FIG без флага и гимна своих стран.

Этапы Кубка мира пройдут в Каире (15-18 февраля), германском Котбусе (22-25 февраля), Баку (7-10 марта) и Дохе (17-20 апреля). Обладатели олимпийских лицензий будут определены по лучшим результатам, показанным на трех этапах из четырех. Как сообщила ранее ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко, для российских нейтральных гимнастов на эти соревнования выделена квота в шесть человек (три мужчины и три женщины). Вопрос участия отечественных спортсменов в этапах Кубка мира пока окончательно не решен.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.