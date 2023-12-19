Отбывший дисквалификацию призер чемпионатов России Асанов вернулся в прыжки в высоту

Тренер сообщил, что спортсмен начнет выступать в зимнем сезоне

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в прыжках в высоту Александр Асанов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планирует возобновить выступления уже в зимнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Сергей Клюгин.

"Александр вернулся в спорт, сейчас он тренируется и начнет выступать уже в зимнем сезоне, - сказал Клюгин. - Какой старт будет для него первым после возвращения, станет понятно позже".

Асанову 28 лет, в его активе серебро летнего чемпионата России 2020 года и бронза этого же турнира, завоеванная в 2019 году. В декабре 2021 года Асанов был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция, относящаяся к диуретикам. Диуретики не являются допингом, но их употребление усложняет выявление в пробе других запрещенных препаратов.