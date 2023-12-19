"Зенит" начал продажу билетов на матч со "Спартаком" до объявления его официальной даты

В петербургском клубе отметили, что дата и время начала матча могут быть изменены

ТАСС, 19 декабря. Петербургский футбольный клуб "Зенит" начал продажу билетов на матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" на 2 марта до официального оглашения даты встречи. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В "Зените" отмечают, что дата и время начала игры могут быть изменены. Билеты продаются на 2 марта, начало - 16:30 мск. РПЛ пока не опубликовала календарь матчей весенней части сезона.

После 18 туров "Зенит" набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. "Спартак" с 30 очками располагается на 5-й строчке.