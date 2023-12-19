ФИФА увеличила квоту российских арбитров до 43 человек

В 2023 году в список вошли 42 российских арбитра

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил список судей для обслуживания международных матчей в 2024 году, в него вошли 43 российских арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Сообщается, что в 2023 году в список вошли 42 российских арбитра.

Лицензии получили судьи Сергей Карасев, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Владислав Безбородов, Павел Шадыханов, Артем Любимов, Марина Крупская, Вера Опейкина, Надежда Горинова, Александра Пономарева, Карина Афанасьева.

В список лицензированных ассистентов судьи вошли Максим Гаврилин, Игорь Демешко, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Андрей Веретешкин, Егор Болховитин, Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров, Андрей Образко, Екатерина Курочкина, Екатерина Чернова, Екатерина Козырева, Екатерина Павленко, Анастасия Топорова, Елена Собчук, Ирина Чеченина. Лицензии видеоарбитров есть у Иванова, Карасева, Мешкова, Москалева, Василия Казарцева и Евгения Турбина.

В список судей по мини-футболу включены Татьяна Болтнева, Ирина Великанова, Виталий Грошев, Григорий Зеленцов, Владимир Кадыков, Илья Погонин. Обслуживать международные матчи по пляжному футболу могут судьи Роман Борисов, Алексей Иванов, Виктор Листратов и Денис Смольянинов.