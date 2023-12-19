"Бавария" продлила контракт с чемпионом мира по футболу Мюллером

Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года

ТАСС, 19 декабря. Германский футбольный клуб "Бавария" продлил контракт с полузащитником Томасом Мюллером. Об этом сообщает пресс-служба "Баварии".

Новое соглашение с 34-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. В составе основной команды футболист провел 684 матча, в которых забил 237 мячей и отдал 261 результативную передачу. По общему количеству матчей за мюнхенскую команду полузащитник занимает второе место, уступая только вратарю Зеппу Майеру (706). Вместе с "Баварией" Мюллер 12 раз выиграл чемпионат Германии, 6 раз - кубок страны, по 2 раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира (2014), также он выигрывал бронзовые награды мирового первенства (2010) и чемпионата Европы (2012, 2016). На чемпионате мира 2010 года полузащитник стал лучшим бомбардиром, отличившись пять раз, а также был признан лучшим молодым игроком турнира.