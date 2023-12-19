ЦСКА не получал предложений по футболисту Чалову из зарубежных клубов

Соглашение форварда с московским клубом рассчитано до конца 2024 года

ТАСС, 19 декабря. Московский ЦСКА не получал предложений от зарубежных клубов о приобретении футболиста Федора Чалова. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года.

"Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые", - сказал Брейдо.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА. В 2022 году он на полгода уезжал в аренду в швейцарский "Базель". В текущем сезоне футболист забил восемь голов в чемпионате России.