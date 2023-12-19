Футболист Тамерлан Мусаев стал игроком московского ЦСКА

Соглашение с нападающим, который ранее выступал за "Балтику", рассчитано до конца сезона-2027/28

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Тамерланом Мусаевым. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Контракт с 22-летним игроком, который ранее выступал за калининградскую "Балтику", рассчитан до конца сезона-2027/28.

Мусаев играл за "Балтику" с 2020 года. В составе команды форвард провел 80 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 14 голевых передач. В текущем сезоне Мусаев провел 25 матчей в чемпионате и кубке страны и отличился 4 раза. Также футболист выступал за ульяновскую "Волгу" и "Камаз" из Набережных Челнов.