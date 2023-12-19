Футболист Новосельцев рассказал о готовности возобновить карьеру

Бывший защитник сборной России объявил о завершении карьеры в марте

ТАСС, 19 декабря. Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев может возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит соответствующее предложение. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Футболист объявил о завершении карьеры в марте.

"Объявление о завершение карьеры я сделал для себя, чтобы у меня не появлялось мысли, лишних подталкиваний к вопросам, зачем я закончил, - сказал Новосельцев. - Вообще не жалею об этом решении, очень доволен. Не исключаю того, что, если завтра будет интересное предложение, я не откажусь. У меня сил очень много. Тренируюсь шесть раз в неделю, лыжи и так далее. Меня все устраивает, но никогда не знаешь, какое предложение поступит".

Новосельцеву 32 года, ранее он выступал за подмосковную "Истру", московское "Торпедо", "Ростов", тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи", "Сочи" и петербургский "Зенит". В составе сборной России защитник провел пять матчей.