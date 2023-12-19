Артемьев считает, что сыграл ровно на турнире "Шахматные звезды"

Гроссмейстер стал победителем соревнований, в рамках которых прошли турниры по быстрым шахматам и блицу

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что показал достаточно ровную игру на турнире "Шахматные звезды". Такое мнение шахматист высказал ТАСС.

Артемьев стал победителем соревнований по итогам турниров по быстрым шахматам и блицу. Артемьев выиграл турнир по быстрым шахматам и занял второе место в соревнованиях по блицу.

"Считаю, что моя победа на турнире закономерная. Турнир проходил в упорной борьбе, и до последнего тура было все непонятно, все решалось на последних секундах, и я рад, что я был точен. Я доволен, что выступил достаточно ровно", - сказал Артемьев.

В турнире "Шахматные звезды" принимали участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей.