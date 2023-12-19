Карякин заявил, что недоволен своей игрой на турнире "Шахматные звезды"

Гроссмейстер занял седьмое место

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин остался недоволен своей игрой на турнире "Шахматные звезды". Об этом он рассказал ТАСС.

Карякин по результатам турниров по быстрым шахматам и блицу занял седьмое место. Победу одержал Владислав Артемьев, вторым стал Александр Грищук, третье место занял представитель Индии Раунак Садвани.

"Оправдываться я не буду - выступление мое на турнире не супер. Обидно, конечно, потому что в прошлом турнире я сумел победить, а тут сыграл намного хуже - этим я могу быть недоволен. Но в целом спасибо большое организаторам - турнир прошел на высоком уровне, в хорошей борьбе", - сказал Карякин.

В турнире "Шахматные звезды" принимали участие 10 спортсменов. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей.