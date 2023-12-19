Артемьев считает, что в быстрых шахматах его форма лучше, чем в блице

Гроссмейстер рассчитывает побороться за призовые места на чемпионате мира по рапиду и блицу

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что его форма в быстрых шахматах лучше, чем в блице, но рассчитывает хорошо выступить на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан). Такое мнение шахматист высказал ТАСС.

Артемьев стал победителем турнира "Шахматные звезды". Он выиграл турнир по быстрым шахматам и занял второе место в соревнованиях по блицу.

"По моим собственным ощущениям, в быстрые шахматы моя форма заметно лучше. Чувствую, что на чемпионате мира в рапиде у меня больше шансов. В блиц на "Шахматных звездах" я играл довольно средненько, честно говоря. С другой стороны, есть оптимизм - практику я получил хорошую. Надеюсь, в Самарканде я буду в хорошем игровом тонусе, и будут шансы побороться за призовые места", - сказал Артемьев.

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.