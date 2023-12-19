Прощание с погибшим во время соревнований боксером пройдет в Первоуральске 21 декабря

Юный спортсмен скончался 17 декабря

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Прощание с погибшим во время соревнований по боксу в Первоуральске спортсменом пройдет 21 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

"Прощание состоится 21 декабря в Первоуральске", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник агентства сообщил, что руководство Федерации бокса Свердловской области встретилось с матерью спортсмена и пообещало оказать всю необходимую помощь.

17 декабря во время проведения открытого первенства по боксу в Первоуральске юный боксер почувствовал себя плохо. На месте работал фельдшер, скорая помощь прибыла в течение восьми минут. Медики оказали всю необходимую помощь, однако подросток умер. Причины смерти устанавливаются.