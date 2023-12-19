Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Согласно поручению, властям также следует "оказать необходимое содействие в создании такого центра"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Национальный центр подготовки сборных РФ по футболу должен появиться в Сочи. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Правительству вместе с администрацией Краснодарского края и органами публичной власти федеральной территории "Сириус" "обеспечить передачу земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу "Российский футбольный союз". Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, это необходимо для "строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд РФ по футболу". Властям также следует "оказать необходимое содействие в создании такого центра".