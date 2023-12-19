Путин поручил создать на Дальнем Востоке и в Свердловской области спортивные центры

Согласно соответствующему документу, деньги на эти цели необходимо предусмотреть на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Центры подготовки по различным видам спорта должны появиться на Дальнем Востоке и в Свердловской области. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Правительство РФ вместе с властями Приморского края и государственными корпорациями и компаниями должны "обеспечить создание на о. Русский и в г. Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд РФ". Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, деньги на эти цели необходимо предусмотреть на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, также надлежит привлечь внебюджетные источники.

Кабинету министру вместе с властями Свердловской области и при участии госкорпораций и госкомпаний следует "обеспечить создание в Свердловской области спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд РФ по биатлону, велосипедному спорту (в группе дисциплин "трек") и конькобежному спорту". Финансирование на эти цели также нужно предусмотреть начиная с 2025 года при привлечении внебюджетных источников.