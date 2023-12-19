Жамнов уверен, что дебютант "Спартака" Мальцев будет лучше играть на вбрасываниях

Нападающий провел первый матч за красно-белых после перехода из системы клуба НХЛ "Лос-Анджелес"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Михаил Мальцев, проведший первый матч за красно-белых в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), со временем будет гораздо лучше играть на вбрасываниях. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" одержал победу в первом матче после перерыва на Матч звезд и Кубок Первого канала над "Торпедо" в гостях со счетом 5:2. Мальцев перешел в столичный клуб на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес".

"Он картину не испортил, его дебютом довольны, учитывая, что он провел несколько тренировок", - сказал Жамнов.

В первом периоде Мальцев из 5 вбрасываний выиграл 1, всего из 17 он выиграл 8. "Мы работаем над этим, это серьезные моменты в игре над вбрасываниями. Что-то получилось, что-то нет. Не забывайте, что правила в КХЛ и НХЛ по вбрасываниям совсем разные. Думаю, он быстро все схватит и будет играть намного лучше", - отметил Жамнов.