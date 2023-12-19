Путин поручил создать в регионах условия для адаптивного спорта

Согласно документу, меры также касаются участников СВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать во всех регионах условия для занятий адаптивным спортом, в том числе для участников специальной военной операции.

"Внести в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" изменения, направленные на создание во всех субъектах Российской Федерации условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в том числе для участников специальной военной операции", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

На эти цели кабмин должен будет с 2024 года предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета. Доклад об исполнении поручения Путин ждет до 30 сентября 2024 года, далее - раз в год.

Помимо этого, кабмин совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами должен создать дополнительные возможности для прохождения бойцами специальной военной операции курсов реабилитации с лечебной физкультурой. Для этого необходимо дооснастить медцентры, где военнослужащие проходят реабилитацию. Доклад на эту тему глава государства ожидает до 30 апреля 2024 года.

Также поручено начать в России производство специализированного питания для спортсменов, включая разработку компонентов этой продукции. Доклад об исполнении кабмин должен представить до 15 ноября 2024 года, далее - ежегодно.

Вместе с тем кабмин должен обеспечить возможность для получения гражданами электронной формы медицинского заключения о допуске к участию в спортивных мероприятиях. Путин ждет доклады на эту тему до 30 апреля и до 30 ноября.