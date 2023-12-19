Ларионов рассказал о здоровье Атанасова после Кубка Первого канала по хоккею

Хоккеист получил сотрясение мозга в матче за команду "Россия 25"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб "Торпедо" решил не заявлять на матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Спартака" лучшего бомбардира команды Василия Атанасова, чтобы не рисковать им после сотрясения мозга на Кубке Первого канала. Об этом журналистам рассказал главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

Атанасов получил травму в субботнем матче команды "Россия 25" на Кубке Первого канала со сборной Белоруссии (5:3). Во вторник "Торпедо" проиграло в домашнем матче чемпионата КХЛ "Спартаку" со счетом 2:5.

"Мы наблюдаем за Атанасовым, не хотели сегодня форсировать. Он просился играть - молодой парень, но не забывайте, что сотрясение - это такая вещь, что ты должен понимать всю степень ответственности за здоровье игрока, поэтому мы решили сегодня не рисковать", - сказал Ларионов.

Главный тренер "Торпедо" рассказал о состоянии остальных травмированных игроков - лидеров команды. "Игорь Ларионов - младший начал тренироваться, планируем его либо заявить 26 декабря со "Спартаком", либо 28-го с "Локомотивом". Сергей Гончарук сыграет 26-го, скорее всего, против "Спартака", Кирилл Кирсанов - 4 января против "Куньлуня", Марк Марин - в зависимости от состояния здоровья, от гриппа. Пока не знаем, думаю, что в следующем матче не примет участия, дадим ему возможность восстановиться", - отметил он.