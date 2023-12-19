Путин поручил принять меры по усилению роли Национального центра спортивного арбитража

Также было рекомендовано принять дополнительные меры, направленные на пропаганду видов спорта, освещение их развития в средствах массовой информации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) и Паралимпийскому комитету России (ПКР) при участии общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и клубов и иных физкультурно-спортивных организаций принять меры, направленные на усиление роли Национального центра спортивного арбитража. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В октябре на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Перми Путин назвал институт спортивного арбитража в стране "пока слабоватым", поручив развить его в независимую структуру, которой все доверяют.

"Рекомендовать Общероссийскому союзу общественных объединений "Олимпийский комитет России" и Общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России" при участии общероссийских спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и клубов, иных физкультурно-спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные: на включение в документы, регулирующие деятельность указанных организаций, положений о передаче споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений в арбитраж, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением "Национальный центр спортивного арбитража" при автономной некоммерческой организации "Спортивная арбитражная палата"; на совершенствование деятельности постоянно действующего арбитражного учреждения "Национальный центр спортивного арбитража" при автономной некоммерческой организации "Спортивная арбитражная палата" в целях повышения заинтересованности российских и иностранных субъектов физической культуры и спорта в рассмотрении указанным арбитражным учреждением споров, возникающих между такими субъектами в профессиональном спорте и спорте высших достижений", - говорится в поручении.

Путин также рекомендовал принять дополнительные меры, направленные на пропаганду видов спорта, освещение их развития в средствах массовой информации, используя современные творческие подходы, в том числе интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, интернет-сайты, мессенджеры.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 30 апреля 2024 года. Ответственными назначены президент ОКР Станислав Поздняков и глава ПКР Павел Рожков.