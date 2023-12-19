Путин поручил создать в РФ сеть центров для подготовки спортивных команд

Программу необходимо начать реализовывать с 2025 года, финансировать ее будут на федеральных и региональных уровнях, а также с привлечением внебюджетных источников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России в 2025 году национальную сеть центров для подготовки спортивных сборных команд. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать при участии общероссийских спортивных федераций программу, направленную на создание национальной сети федеральных и региональных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортивных сборных команд", - говорится в одном из пунктов перечня.

Отмечается, что эту программу необходимо начать реализовывать с 2025 года, финансировать ее будут на федеральных и региональных уровнях, а также с привлечением внебюджетных источников.

Также Путин поручил разработать серию типовых модульных объектов спорта и построить их во всех регионах страны. Правительство должно принять меры, направленные на повышение использования объектов спортивной инфраструктуры, чтобы обеспечить подготовку спортивных команд. При этом необходимо предусмотреть увеличение средств для проведения физкультурных мероприятий.

Доклад об исполнении поручений Путин ожидает до 30 августа 2024 года, далее - раз в полгода.